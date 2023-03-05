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"Эвертон" упустил победу в матче АПЛ

Новости футбола Сегодня, 11:15
Фото: твиттер "Эвертона"/Автор неизвестен Фото: твиттер "Эвертона"/Автор неизвестен

В матче 26-го тура чемпионата Франции “Ноттингем Форест” и “Эвертон” сыграли вничью со счетом 2:2.

В начале встречи счет открыл Демерэй Грэй, но вскоре равновесие восстановил Бреннан Джонсон. В середине первого тайма гостей вывел вперед Абдулай Дукуре. На 77-й минуте хозяев от поражения спас Джонсон, оформивший дубль.

“Ноттингем Форест”, набрав 26 очков, занимает 14-е место в турнирной таблице Премьер-лиги. “Эвертон” с 22 очками остался в зоне вылета на 18-й позиции.

“Ноттингем Форест” – “Эвертон” - 2:2 (1:2)
Голы: Грэй, 10 (с пенальти) - 0:1, Джонсон, 19 - 1:1, Дукуре, 29 - 1:2, Джонсон, 77 - 2:2

“Ноттингем Форест”: Навас, Орье, Фелипе, Уоррелл, Лоди, Колбэк (Йейтс, 70), Шелви, Фройлер (Деннис, 70), Гиббс-Уайт, Вуд (Айю, 71), Джонсон.

“Эвертон”: Пикфорд, Коулмэн, Тарковски, Кин, Годфри, Гуйе, Дукуре, Онана, Ивоби (Дэвис, 89), Грэй (Мопе, 89), Макнил.

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Евсеева Жанна Евсеева Жанна эксперт Dailysports
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