Тен Хаг назвал причину, почему "МЮ" нужен новый нападающий

Главный тренер “Манчестер Юнайтед” Эрик тен Хаг рассказал, что команде нужно подписать нападающего в зимнее трансферное окно.

“Причиной нашей необходимо в новом форварде является тот факт, что мы меняли Марсьяля в семи матчах подряд. Дело в том, что Энтони не справляется с нагрузками. Поэтому нам нужно усилить атакующую линию”, - приводит слова тен Хага Sky Sports.

В нынешнем сезоне 27-летний Марсьяль провел за “Манчестер Юнайтед” 12 матчей, забил пять голов и отдал две результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.

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