Роналду опубликовал мотивационные фото из спортзала
Новости футбола Сегодня, 16:15
Фото: инстаграм Криштиану Роналду/Автор неизвестен
Португальский нападающий “Аль-Наср” Криштиану Роналду поделился фотографиями из спортзала.
“Сделайте каждую тренировку важной”, - написал футболист в своем твиттере.
Напомним, что 37-летний Роналду несколько дней назад перешел в “Аль-Наср” на правах свободного агента. Стороны подписали контракт до лета 2025 года. Ранее он играл за “Спортинг”, “Манчестер Юнайтед", “Реал”, “Ювентус” и вновь “Манчестер Юнайтед”. За сборную Португалии сыграл 196 матчей и забил 118 голов.
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Евсеева Жанна эксперт Dailysports
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