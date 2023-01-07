Роналду опубликовал мотивационные фото из спортзала

Португальский нападающий “Аль-Наср” Криштиану Роналду поделился фотографиями из спортзала.

“Сделайте каждую тренировку важной”, - написал футболист в своем твиттере.

Напомним, что 37-летний Роналду несколько дней назад перешел в “Аль-Наср” на правах свободного агента. Стороны подписали контракт до лета 2025 года. Ранее он играл за “Спортинг”, “Манчестер Юнайтед", “Реал”, “Ювентус” и вновь “Манчестер Юнайтед”. За сборную Португалии сыграл 196 матчей и забил 118 голов.

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