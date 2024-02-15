Тейлор и Кэттеролл таки проведут реванш спустя два года. Объявлены дата и место

Бывший абсолютный чемпион в первом полусреднем весе Джош Тейлор (19-1, 13 КО) и Джек Кэттеролл (28-1, 13 КО) проведут реванш.

Промоутерская компания Matchroom Boxing объявила, что бойцы выйдут на ринг второй раз 27 апреля. Поединок пройдет на First Direct Arena в Лидсе.

Напомним, что Тейлор победил Кэттеролла в феврале 2022 года решением большинства судей.

«Я хотел этого боя с того момента, как были зачитаны протоколы боя в Глазго. Речь идет не о поясах, это личное для меня, и я не могу дождаться, чтобы выйти на ринг. Он мне не нравится, я его не уважаю, и 27 апреля я собираюсь прикончить его", - заявил Кэттеролл.

Побежденный боксер не был согласен с решением судей. Все это время он утверждал, что “был обманут и мечтает о реванше”.