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Танасис Адетокумбо получил голоса за стартовый состав на Матч Звезд

Новости баскетбола Сегодня, 12:53
Стивен Перес эксперт Dailysports Стивен Перес
Танасис Адетокумбо получил голоса за стартовый состав на Матч Звезд Танасис Адетокумбо получил голоса за стартовый состав на Матч Звезд

Игрок Милуоки Бакс Танасис Адетокумбо получил три голоса в голосовании по стартеру Матча Звезд, сообщает NBA Buzz.

Самое интересное то, что 31-летний игрок за два матча за Никс в сезоне-2015/16 и пять сезонов в Милуоки, начиная с кампании-2019/20, насобирал в НБА больше фолов, чем попаданий с игры. В его пассиве 198 нарушений правил, в то же время 191 точный бросок с игры.

В этом сезоне Танасис в среднем проводит на площадке 4,1 минуты, набирает 0,8 очка, 0,5 передач, 0,4 подбора и 0,8 фола.

Танасис - греческий профессиональный баскетболист нигерийского происхождения, играет на позиции легкого форварда. Выступает за баскетбольный клуб "Милуоки Бакс". Танасис был выбран на драфте НБА 2014 года командой "Нью-Йорк Никс" под общим 51-м номером.

10 апреля 2022 года Адетокунбо набрал максимальные за карьеру 27 очков в матче против Кливленд Кавальерс.

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