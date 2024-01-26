Танасис Адетокумбо получил голоса за стартовый состав на Матч Звезд

Игрок Милуоки Бакс Танасис Адетокумбо получил три голоса в голосовании по стартеру Матча Звезд, сообщает NBA Buzz.

Самое интересное то, что 31-летний игрок за два матча за Никс в сезоне-2015/16 и пять сезонов в Милуоки, начиная с кампании-2019/20, насобирал в НБА больше фолов, чем попаданий с игры. В его пассиве 198 нарушений правил, в то же время 191 точный бросок с игры.

В этом сезоне Танасис в среднем проводит на площадке 4,1 минуты, набирает 0,8 очка, 0,5 передач, 0,4 подбора и 0,8 фола.

Танасис - греческий профессиональный баскетболист нигерийского происхождения, играет на позиции легкого форварда. Выступает за баскетбольный клуб "Милуоки Бакс". Танасис был выбран на драфте НБА 2014 года командой "Нью-Йорк Никс" под общим 51-м номером.

10 апреля 2022 года Адетокунбо набрал максимальные за карьеру 27 очков в матче против Кливленд Кавальерс.