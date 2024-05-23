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Тан Хаг ответил, станет ли матч против Ман Сити последним для него в качестве тренера Юнайтед

Новости футбола Сегодня, 12:07
Кирилл Романенко эксперт Dailysports Кирилл Романенко
Тан Хаг ответил, станет ли матч против Ман Сити последним для него в качестве тренера Юнайтед Фото: x.com/FabrizioRomano

Эрик Тан Хаг ответил, станет ли финальный матч Кубка Англии матч против Ман Сити последним для него в качестве главного тренера Манчестер Юнайтед.

"Последний матч в субботу? Мне нечего сказать. Просто сосредоточьтесь на том, чтобы сначала выиграть игру в субботу, а затем на проекте, продолжайте работать над проектом.

Как оценит мою работу INEOS? Мы говорили об этом: очень хорошие вещи, игроки растут, ценности растут, и у нас есть большая возможность выиграть следующий трофей. Я приехал сюда, чтобы выигрывать трофеи. Посмотрим, где мы находимся в проекте, что нам придется изменить", - цитирует Тен Хага Фабрицио Романо.

Ранее сообщалось, что Манчестер Юнайтед решил уволить Тен Хага по окончании сезона.

Тен Хаг возглавил Юнайтед летом 2022 года. Сезон английской Премьер-лиги-2023/24 “красные дьяволы” завершили на восьмом месте. Однако Ман Юнайтед имеет шансы пробиться в еврокубки, если обыграет Манчестер Сити в финале Кубка.

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