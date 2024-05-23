Тан Хаг ответил, станет ли матч против Ман Сити последним для него в качестве тренера Юнайтед

Эрик Тан Хаг ответил, станет ли финальный матч Кубка Англии матч против Ман Сити последним для него в качестве главного тренера Манчестер Юнайтед.

"Последний матч в субботу? Мне нечего сказать. Просто сосредоточьтесь на том, чтобы сначала выиграть игру в субботу, а затем на проекте, продолжайте работать над проектом.

Как оценит мою работу INEOS? Мы говорили об этом: очень хорошие вещи, игроки растут, ценности растут, и у нас есть большая возможность выиграть следующий трофей. Я приехал сюда, чтобы выигрывать трофеи. Посмотрим, где мы находимся в проекте, что нам придется изменить", - цитирует Тен Хага Фабрицио Романо.