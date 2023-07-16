АНГ АНГ
Главная Новости Талант академии "Барселоны" может перейти в "Порту"

Талант академии "Барселоны" может перейти в "Порту"

Новости футбола Сегодня, 14:03
Талант академии "Барселоны" может перейти в "Порту" Фото: инстаграм Нико Гонсалеса/Автор неизвестен

“Порту” проявляет интерес к 21-летнему полузащитнику “Барселоны” Нико Гонсалесу, сообщает Football Espana.

По сведениям источника, португальский клуб может усилиться испанским футболистом в летнее трансферное окно. “Драконы" хотят арендовать игрока до лета 2024 года с правом последующего выкупа. “Барселона” может согласиться на аренду, но без права выкупа, так как на него в перспективе рассчитывает тренерский штаб.

Гонсалес является воспитанником “Барселоны”. За первую команду он играет с 2021 года. Всего за каталонский клуб хавбек провел 37 матчей, забил два гола и отдал две результативные передачи. В прошлом сезоне Гонсалес выступал за “Валенсию” на правах аренды, провел за клуб 26 матчей, забил один гол и отдал одну результативную передачу. Контракт игрока с “Барселоной” действует до лета 2026 года.

Гонсалес с 2021 года играет за молодежную сборную Испании. Он сыграл за команду U21 девять матчей, не забил ни одного гола и отдал одну результативную передачу.

Напомним, что “Барселона” в прошлом сезоне стала чемпионом Испании. “Порту” финишировал на втором месте в чемпионате Португалии.

Роберт Сайкс Роберт Сайкс эксперт Dailysports
Связанные команды и лиги
Барселона Порту Ла Лига Испания Примейра-лига Португалия
Популярные новости
Киевское "Динамо" одержало разгромную победу в товарищеском матче Новости футбола Сегодня, 14:17 "Динамо" Киев одержало разгромную победу в товарищеском матче
Официально: Лионель Месси перешел в американский клуб Новости футбола Вчера, 15:06 Официально: Лионель Месси перешел в американский клуб
"Арсенал" совершил рекордный трансфер Новости футбола Вчера, 14:15 "Арсенал" совершил рекордный трансфер
"Арсенал" купил защитника сборной Нидерландов Новости футбола 14 июл 2023, 15:03 "Арсенал" купил защитника сборной Нидерландов
"Шахтер" потерпел позорное поражение в товарищеском матче Новости футбола 13 июл 2023, 15:42 "Шахтер" потерпел позорное поражение в товарищеском матче
"Милан" купил полузащитника "Челси" Новости футбола 13 июл 2023, 14:35 "Милан" купил полузащитника "Челси"
Больше новостей
Лучшие букмекеры
1хБет 100% -й бонус на первый депозит На сайт 1Win Бонус +500% на первый депозит На сайт Лайнбет Приветственный бонус Linebet для новых игроков На сайт
Весь рейтинг
Последние новости
Новости футбола Сегодня, 15:00 Нападающий сборной Испании согласился перейти в "Рому" Новости футбола Сегодня, 14:17 "Динамо" Киев одержало разгромную победу в товарищеском матче Новости футбола Сегодня, 14:03 Талант академии "Барселоны" может перейти в "Порту" Новости футбола Сегодня, 12:30 "Манчестер Юнайтед" на 99 процентов завершил трансфер опытного вратаря Новости футбола Сегодня, 12:10 Один из лидеров "Барселоны" может перейти в "Аль-Хилаль" из Саудовской Аравии Новости футбола Сегодня, 11:50 Игрок "Жироны" готов сам заплатить за свой трансфер ради перехода в "Барселону" Новости футбола Сегодня, 11:30 "Наполи" арендовал опытного голкипера Новости футбола Сегодня, 11:10 "Борнмут" может перехватить трансферную цель "Лацио" Новости футбола Сегодня, 10:50 Определился чемпион Аргентины Новости футбола Сегодня, 10:30 Ромелу Лукаку близок к переходу в итальянский топ-клуб
Лучшие бонусы
Все
Актуальный промокод 2023
Dailysports777 Промокод скопирован
Получить 1Win
Промокод Бетвиннер на 2023
DAILYSPORTS7 Промокод скопирован
Получить БетВиннер
Промокод на бонус 1xBet
1x_702741 Промокод скопирован
Получить 1хБет
Промокод Linebet
lin_40113 Промокод скопирован
Получить Лайнбет
Прогнозы на спорт
Футбол Сегодня Прогноз на матч Ланус - Банфилд 17 июля 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Мексика - Панама 17 июля 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Сентраль Кордова - Индепендьенте 17 июля 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Архентинос Хуниорс - Колон Санта-Фе 17 июля 2023 года Футбол 17 июл 2023 Прогноз на матч Интер Турку - КуПС 17 июля 2023 года Футбол 18 июл 2023 Прогноз на матч Нью Сейнтс - Хекен 18 июля 2023 года Футбол 18 июл 2023 Прогноз на матч Зриньски - Урарту 18 июля 2023 года Футбол 18 июл 2023 Прогноз на матч БАТЭ - Партизани 18 июля 2023 года Футбол 18 июл 2023 Прогноз на матч Брейдаблик - Шемрок Роверс 18 июля 2023 года Футбол 19 июл 2023 Прогноз на матч Ференцварош - КИ Клаксвик 19 июля 2023 года