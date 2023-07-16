Талант академии "Барселоны" может перейти в "Порту"

“Порту” проявляет интерес к 21-летнему полузащитнику “Барселоны” Нико Гонсалесу, сообщает Football Espana.

По сведениям источника, португальский клуб может усилиться испанским футболистом в летнее трансферное окно. “Драконы" хотят арендовать игрока до лета 2024 года с правом последующего выкупа. “Барселона” может согласиться на аренду, но без права выкупа, так как на него в перспективе рассчитывает тренерский штаб.

Гонсалес является воспитанником “Барселоны”. За первую команду он играет с 2021 года. Всего за каталонский клуб хавбек провел 37 матчей, забил два гола и отдал две результативные передачи. В прошлом сезоне Гонсалес выступал за “Валенсию” на правах аренды, провел за клуб 26 матчей, забил один гол и отдал одну результативную передачу. Контракт игрока с “Барселоной” действует до лета 2026 года.

Гонсалес с 2021 года играет за молодежную сборную Испании. Он сыграл за команду U21 девять матчей, не забил ни одного гола и отдал одну результативную передачу.

Напомним, что “Барселона” в прошлом сезоне стала чемпионом Испании. “Порту” финишировал на втором месте в чемпионате Португалии.