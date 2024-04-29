Свентек всего один гейм отдала сопернице и легко вышла в четвертьфинал тысячника в Мадриде

Первая ракетка мира Ига Свентек легко пробилась в четвертьфинал грунтового турнира серии WTA 1000 в Мадриде. На стадии четвертого круга польке понадобилось лишь немногим больше часа времени, чтобы сломить сопротивление испанки Сары Соррибес-Тормо.

Поединок для Свентек сложился очень легко, о чем свидетельствует итоговый счет на табло. Ига проиграла свою подачу на старте первой партии, но, как оказалось, этот гейм стал единственным выигранным Соррибес-Тормо в этом матче.

Свентек выиграла 71% розыгрышей на своей подаче и в итоге добилась сокрушительной победы. В четвертьфинале лидер мирового рейтинга сыграет против бразильянки Беатрис Хаддад-Майи. Добавим, что Свентек в прошлом году проиграла мадридский финал Арине Соболенко.

Ига Свентек (Польша, 1) — Сара Соррибес-Тормо (Испания, 55) — 6:1, 6:0.