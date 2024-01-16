Свентек прокомментировала победу над Кенин на старте Australian Open 2024

В ночь на 16 января первая ракетка мира Ига Свентек (Польша) успешно стартовла на Australian Open 2024.

В 1/64 финала полька переиграла Софию Кенин (США, WTA 41), которая выигрывала австралийский мейджор в 2021 году, со счетом 7:6, 6:2.

После завершения поединка Ига провела пресс-конференцию, на которой ответила на вопросы журналистов:

- Ига, видимо, глядя на жеребьевку, вы не очень хотели видеть ещё одну победительницу турнира Grand Slam в первом круге. Что вы чувствовали, когда играли против Софии?

- Безусловно, это был не самый лёгкий первый раунд. Она играла очень хорошо. Я пыталась найти свой ритм, особенно в первом сете. Я счастлива, что в конце партии смогла выиграть самые важные очки. Довольна, что взяла его и смогла сыграть немного получше во втором сете.

- Каким был самый большой вызов в сегодняшнем матче и как удалось найти решение?

- Сначала мне было непросто найти свой ритм. Я чувствовала себя немного не в своей тарелке. Наверное, температура была выше, чем в любом матче, который я играла в этом сезоне. Мне нужно было приспособиться к этому. Мячи немного выходили из-под контроля. Это нормально в таких условиях. Я просто хотела идти вперед и быть активной и инициативной. Наверное, когда я начала второй сет, мне было немного легче это сделать.

- В этом году турнир позволяет болельщикам больше передвигаться во время игры. Вы знали об этом до того, как начали играть? Это вас не беспокоило?

- Да, мой психолог сказала мне об этом сегодня. Хорошо, что моя команда знает, потому что они могут подготовить меня к любой ситуации.



Я не против этого. Если судья позволяет мне немного подождать, когда они спускаются по лестнице и это будет нормально, то я не против. Потому что, да, я не люблю играть, когда люди двигаются позади моего соперника.



- Эшли Барти ушла из тенниса на пике своей карьеры. Ей 27 лет. Хотели бы вы, чтобы она вернулась в спорт? Как вы думаете, сможет ли она добиться успеха, если вернется?

- Я бы очень хотела увидеть её снова на корте. Но не думаю, что мы можем на неё повлиять. Конечно, она может повлиять на многих людей. Она - огромное вдохновение. Я полностью понимаю, почему она остановилась. Сейчас она счастлива. Пусть она будет счастлива.



- На корте вы говорили о том, насколько важна для вас была Эшли Барти несколько лет назад. Не могли бы вы подробнее рассказать, как она мотивировала вас?

- Было очень тяжело проигрывать ей и играть против нее, потому что, как я уже говорила, ты заранее понимал, как она будет играть с точки зрения тактики и позиции на корте. Она делала это так хорошо, что вы ничего не могли поделать. Меня это очень раздражало. Я хотела стать лучше, быть способной действовать уверенно, когда она играет своими слайсами. Я знала, что если я буду усердно работать, то у меня все получится.



Так что да, она действительно мотивировала меня. Мне так и не удалось выиграть у Эш. Она была такой, что и вне корта я чувствовала, что, у нее есть некая отдаленность от всего, что происходит. Да, конечно, она чувствовала большое давление и стресс. Она всегда была как бы в своем собственном пузыре, в зоне. Я очень уважала это.



- Даниэль Коллинз будет вашей соперницей во втором круге. Вы проиграли ей здесь в полуфинале в 2022 году. Что думаете о предстоящем матче?

- Я постараюсь сделать всё, что в моих силах. Даниэль - очень хороший игрок. Мы играли очень напряженные матчи. С другой стороны, наш последний поединок судя по счёту под моим контролем. Посмотрим, каждый матч отличается. Я не собираюсь ничего предсказывать.