Сумасшедшие деньги за Салаха, Клопп готов изменить свои планы. Daily Digest за 6 февраля

Команда Dailyspots подготовила для вас дайджест из главных спортивных событий, новостей и слухов, заполнявших информационное пространство во вторник, 6 февраля.

Моуринью хочет очередной раз возглавить Челси

Звездный португальский тренер Жозе Моуринью готов снова вернуться в Челси, сообщает Daily Mail.

Как информируют источники, португальский специалист не против тренировать "синих". Есть много причин, почему Моуринью хотел бы вернуться на Стэмфорд Бридж. Героическое воссоединение, шанс спасти свой клуб, жизнь ближе к семье - возможно, даже, окружить себя былой славой.

Аль-Иттихад готов предложить за Салаха 200 миллионов

Команда Профессиональной лиги Саудовской Аравии Аль-Иттихад готов заплатить невероятную сумму за Мохамеда Салаха, сообщает The Athletic. Как информируют источники, саудиты готовы предложить Ливерпулю 200 миллионов фунтов за египетского футболиста.

Клопп готов отменить творческий отпуск ради Барселоны

Юрген Клопп готов отменить запланированный творческий отпуск и вернуться к тренерской работе в следующем сезоне, только в том случае, если один из европейских гигантов заинтересуется его услугами. По информации известного испанского журналиста Жерара Ромеро, есть только один клуб, в который Клопп готов возглавить уже в следующем сезоне - это Барселона.

ПСЖ нацелился на Осимхена

ПСЖ продолжает искать замену своей главной звезде Киллиану Мбаппе, если француз все-таки покинут клуб по окончании сезона. По информации Football Italia, парижане добавили в шорт-лист лидера Наполи и сборной Нигерии Виктора Осимхена.

Определился первый финалист Кубка Азии-2023

В первом полуфинальном матче Кубка Азии Иордания сенсационно обыграла сборную Южной Кореи со счетом 2:0. Сон Хын Мин и компания остались без трофея и могут возвращаться в расположение своих клубов.

Манчестер Юнайтед установил ценник на скандального Санчо

Несмотря на то, что в арендном соглашении Джейдона Санчо в дортмундскую Боруссию не прописана опция выкупа, «шмели» все равно могут оставить игрока себе и известно, во сколько им это обойдется.

Как сообщает FootballInsider, полноценный контракт 23-летнего вингера обойдется Боруссии в районе 40-50 миллионов фунтов стерлингов. Это на порядок меньше тех 85 миллионов евро, которые Манчестер Юнайтед заплатил дортмундскому клубу за Санчо летом 2021 года.

Джокович впервые с 2019 года сыграет в Индиан-Уэлсе

Появился список участников Мастерса в американском Индиан-Уэлсе. Впервые с 2019 года на турнире сыграет первая ракетка мира Новак Джокович. Он пропустил два последних Мастерса в Индиан-Уэлсе из-за того, что не был привит от коронавируса.

Конте может возглавить Барсу

Список кандидатов на пост главного тренера Барселоны пополняется все новыми и новыми фамилиями. По информации испанского издания Sport, каталонский клуб включил в шорт-лист известного итальянского специалиста Антонио Конте. Блаугранас готовы предложить тренеру сотрудничество, даже если итальянец не очень соответствует их стилю игры и философии.