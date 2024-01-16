Стало известно, сколько баллов набрали Месси и Холанд в голосовании The Best

ФИФА официально опубликовала результаты голосования за премию The Best, которая вручается лучшему футболисту года по версии организации.

Как оказалось, Лионель Месси и Эрлинг Холанд набрали одинаковое количество баллов – по 48. Однако именно легендарный аргентинец оказался выше, поскольку за него больше голосов отдали капитаны сборных. За Месси проголосовали 107 капитанов, а за Холанда – 64. Это дало форварду Интеру Майами 13 баллов, а норвежцу – 11.

Среди капитанов, которые голосовали за Месси, можно выделить Луку Модрича (Хорватия), Ромелу Лукаку (Бельгия), Килиана Мбаппе (Франция), Роберта Левандовски (Польша), Харри Кейна (Англия), Энди Робертстона (Шотландия), Федерико Вальверде (Уругвай), Вирджила ван Дейка (Нидерланды), Калиду Кулибали (Сенегал) и Мохамеда Салаха (Египет).

Напомним, награду лучшему тренеру получил Пеп Гвардиола, Айтана Бонмати стала лучшей футболистков, а приз лучшему голкиперу получил Эдерсон.

Месси третий раз в карьере выиграл награду The Best, что является рекордом. У Роналду и Левандовски – по 2.