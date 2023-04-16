Стало известно, почему Зинченко не сыграл с "Вест Хэмом"
Новости футбола Сегодня, 14:55
Фото: инстаграм Александра Зинченко/Автор неизвестен
Украинский полузащитник лондонского “Арсенала” Александр Зинченко пропустил матч 31-го тура чемпионата Англии с “Вест Хэмом” (2:2) из-за травмы, сообщается в официальном твиттере английского клуба.
У футболиста диагностировано повреждение паховой мышцы. Сроки восстановления игрока не разглашаются.
В нынешнем сезоне 26-летний Зинченко провел за “Арсенал” 29 матчей во всех турнирах, забил один гол и отдал две результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2026 года.
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