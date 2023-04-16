Мбаппе установил новый исторический рекорд в ПСЖ

В матче 31-го тура чемпионата Франции ПСЖ встретился с "Лансом" и победил со счетом 3:1.

Первый матч парижан забил Килиан Мбаппе, который установил новый рекорд клуба, забив 139 голов за парижан в чемпионате.

До этого рекорд принадлежал Эдинсону Кавани, который забил за команду 138 голов.

Отметим, что также Мбаппе является лучшим бомбардиром парижан в истории клуба.