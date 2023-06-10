Стало известно, почему Луческу отказал клубу Роналду

Стало известно, почему наставник киевского “Динамо” Мирча Луческу отказался принимать предложение от “Аль-Насра”, в котором играет португальский футболист Криштиану Роналду.

Как известно, наставнику предложили работу в саудовском клубе, но тот заявил, что хочет отработать контракт с украинской командой.

Источник пишет, что ранее Луческу не работал в экзотических чемпионатах и тренер с опаской относится к резким переменам климата.

После отказа от румына руководство “Аль-Насра” продолжает поиски нового тренера.