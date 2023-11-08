Стало известно, накажут ли Аспаса за дебош после матча Ла Лиги

По информации Relevo, капитан и нападающий «Сельты» Яго Аспас уже точно избежит наказания за свое поведение в игре с “Севильей”. Встреча проходила в рамках 12-го тура чемпионата Испании и была зафиксирована ничья 1:1.

Источник сообщает, что Аспас останется без наказания по двум причинам.

Дело в том, что данный эпизод не был зафиксирован главным арбитром в протоколе матча. Вторая причина заключается в том, что технический комитет судей (CTA) не подал официальную жалобу на действия нападающего. Таким образом, футболист точно не получит ни дисквалификацию, ни денежное наказание.

В этом матче «Сельта» провела последние полчаса в меньшинстве, но у команды была возможность сравнять счет в компенсированное время.

Арбитр поставил в ворота «Севильи» пенальти после того, как Хесус Навас потянул за руку Йёргена Ларсена. После просмотра видеоповторов арбитр отменил свое решение и завершил игру. Когда Аспас уходил с поля, он сбил монитор системы VAR.

После 12 туров Ла Лиги «Сельта» занимает 18-е место в турнирной таблице.