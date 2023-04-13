Стала известна причина, почему Мане ударил Сане

Стало известно, почему сенегальский нападающий “Баварии” Садио Мане ударил немецкого форварда команды Лероя Сане, сообщает журналист Brut Папа Махмуд Гуйе.

По сведениям источника, Сане назвал Мане “черным дерьмом”. Конфликт между игроками произошел в раздевалке после окончания первого матча ¼ финала Лиги чемпионов против “Манчестер Сити” (0:3).

Руководство немецкого клуба приняло решение оштрафовать 31-летнего Мане, а также отстранить его от участия в матче 28-го тура чемпионата Германии против “Хоффенхайма” (15 апреля).

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