Стала известна причина, почему Мане ударил Сане
Новости футбола Сегодня, 13:30
Фото: инстаграм Садио Мане/Автор неизвестен
Стало известно, почему сенегальский нападающий “Баварии” Садио Мане ударил немецкого форварда команды Лероя Сане, сообщает журналист Brut Папа Махмуд Гуйе.
По сведениям источника, Сане назвал Мане “черным дерьмом”. Конфликт между игроками произошел в раздевалке после окончания первого матча ¼ финала Лиги чемпионов против “Манчестер Сити” (0:3).
Руководство немецкого клуба приняло решение оштрафовать 31-летнего Мане, а также отстранить его от участия в матче 28-го тура чемпионата Германии против “Хоффенхайма” (15 апреля).
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