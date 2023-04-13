ПСЖ хочет избавиться от проблемного футболиста

Руководство "ПСЖ" планирует продать форварда Юго Экитика летом, так как тренерский штаб разочарован его игрой.

Как пишет журналист Адриен Гренье, клуб не уведомил самого игрока о своем решении.

По данным другого источника, молодой футболист уже выразил желание остаться в команде, несмотря на трудности, с которыми он столкнулся в свой первый сезон.

В текущем сезоне 20-летний француз забил три гола и отдал три голевых паса в 20 матчах Лиги 1.