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ПСЖ хочет избавиться от проблемного футболиста

Новости футбола Сегодня, 03:13

Руководство "ПСЖ" планирует продать форварда Юго Экитика летом, так как тренерский штаб разочарован его игрой.

Как пишет журналист Адриен Гренье, клуб не уведомил самого игрока о своем решении.

По данным другого источника, молодой футболист уже выразил желание остаться в команде, несмотря на трудности, с которыми он столкнулся в свой первый сезон.

В текущем сезоне 20-летний француз забил три гола и отдал три голевых паса в 20 матчах Лиги 1.

Александр Шевченко Александр Шевченко эксперт Dailysports
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