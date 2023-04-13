ПСЖ хочет избавиться от проблемного футболиста
Новости футбола Сегодня, 03:13
Руководство "ПСЖ" планирует продать форварда Юго Экитика летом, так как тренерский штаб разочарован его игрой.
Как пишет журналист Адриен Гренье, клуб не уведомил самого игрока о своем решении.
По данным другого источника, молодой футболист уже выразил желание остаться в команде, несмотря на трудности, с которыми он столкнулся в свой первый сезон.
В текущем сезоне 20-летний француз забил три гола и отдал три голевых паса в 20 матчах Лиги 1.
Связанные команды и лиги
Популярные новости
Новости футбола Вчера, 16:55 "Реал" уверенно обыграл "Челси" в Лиге чемпионов
Новости футбола Вчера, 13:42 Футболисты "Баварии" подрались в раздевалке после разгрома от "Манчестер Сити"
Новости футбола Вчера, 10:16 "Шахтер" одержал тяжелейшую победу над худшей командой чемпионата Украины
Новости футбола 11 апр 2023, 17:11 "Манчестер Сити" разгромил "Баварию" в Лиге чемпионов
Новости футбола 11 апр 2023, 15:30 "Реал" объявил заявку на матч Лиги чемпионов с "Челси"
Новости футбола 11 апр 2023, 12:55 "Реал" нацелился на вратаря сборной Грузии
Лучшие букмекеры
1хБет 100% -й бонус на первый депозит На сайт 1Win Бонус +500% на первый депозит На сайт Лайнбет Приветственный бонус Linebet для новых игроков На сайтВесь рейтинг
Последние новости
Новости футбола Сегодня, 03:13 ПСЖ хочет избавиться от проблемного футболиста Новости футбола Вчера, 17:05 Главные новости дня: 12 апреля Новости футбола Вчера, 16:59 "Милан" победил "Наполи" в Лиге чемпионов Новости футбола Вчера, 16:55 "Реал" уверенно обыграл "Челси" в Лиге чемпионов Новости футбола Вчера, 16:49 "Брага" сделала супершаг к финалу Кубка Португалии Новости футбола Вчера, 16:42 Бензема забил юбилейный гол в Лиге чемпионов Новости футбола Вчера, 16:30 "Бавария" собирается выгнать одного из лидеров Новости футбола Вчера, 16:17 Лидер "Айнтрахта" Камада покинет команду. За него борются топ-клубы Новости футбола Вчера, 15:55 "Галатасарай" сделал ПСЖ предложение по трансферу Икарди Новости футбола Вчера, 15:42 "Барселона" готова заплатить рекордную сумму за обладательницу "Золотого мяча"
Лучшие бонусыВсе
Актуальный промокод 2023
Dailysports777 Промокод скопированПолучить
Промокод Бетвиннер на 2023
DAILYSPORTS7 Промокод скопированПолучить
Промокод на бонус 1xBet
1x_702741 Промокод скопированПолучить
Промокод Linebet
lin_40113 Промокод скопированПолучить
Прогнозы на спорт
Футбол Сегодня Прогноз на матч Ювентус - Спортинг Лиссабон 13 апреля 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Байер - Юнион Сен-Жиллуа 13 апреля 2023 года Футбол 14 апр 2023 Прогноз на матч Шальке - Герта 14 апреля 2023 года Футбол 14 апр 2023 Прогноз на матч Райо Вальекано - Осасуна 14 апреля 2023 года