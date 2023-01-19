Стала известна дата дебюта украинца Мудрика за "Челси"
Новости футбола Сегодня, 06:53
Фото: твиттер сборной Украины/Автор неизвестен
Новичок “Челси” Михаил Мудрик близок к дебюту за новый клуб.
По данным источника, украинец выйдет на поле 21 января в матче 21-го тура АПЛ против “Ливерпуля”.
При этом игру Мудрик начнет со скамейки запасных, если до матча никто из основных футболистов не получит травму.
Ожидается, что на поле украинец появится во втором тайме.
Евсеева Жанна эксперт Dailysports
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