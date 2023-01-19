Стала известна дата дебюта украинца Мудрика за "Челси"

Новичок “Челси” Михаил Мудрик близок к дебюту за новый клуб.

По данным источника, украинец выйдет на поле 21 января в матче 21-го тура АПЛ против “Ливерпуля”.

При этом игру Мудрик начнет со скамейки запасных, если до матча никто из основных футболистов не получит травму.

Ожидается, что на поле украинец появится во втором тайме.