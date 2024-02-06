Стадион для Чемпионата Мира по биатлону закрыли из-за повреждений

Стадион в чешском Нове Место временно закрыли из-за повреждений, сообщили в издании NRK.

В среду, 7 февраля, в Чехии должен начаться Чемпионат Мира по биатлону в 2024 году. Однако, стадионе Нове Место закрыли из-за повреждений. Решение было принято 5 февраля, поэтому спортсменам запретили тренировки на стадионе.

Как сообщают источники, трасса пострадала из-за дождей и ветра. Баннеры перебросило ветром, снег растаял, а мусор валяется на склонах. С 7 по 18 февраля на трассе состоятся гонки чемпионата мира по биатлону.

Биатлонный стадион "Высочина Арена" расположен в получасе ходьбы от центра города на высоте 625 метров над уровнем моря. Соревнования будут включать 12 дисциплин: индивидуальную гонку, спринт, гонку преследования, масс-старт, эстафету, одиночную смешанную эстафету и смешанную эстафету.