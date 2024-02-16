Сразу пять клубов АПЛ готовы побороться за вингера Барселоны

Бразильский вингер Барселоны Рафинья только недавно был выставлен своим клубом на трансфер, но уже привлёк внимание коллективов АПЛ.

По сообщениюHITC, 27-летним бразильцем интересуются Ливерпуль, Манчестер Юнайтед, Тоттенхэм, Ньюкасл и Вест Хэм.

По словах спортивного директора Барселоны Деку, который ранее был агентом Рафиньи, его тогдашним клиентом «скаузеры» ещё интересовались в бытность его выступлений за Лидс, из которого он летом 2022 года и перешёл в Барселону.

Накануне зимнего трансферного окна также сообщалось об интерес со стороны Челси и Ньюкасла.

В нынешнем сезоне Рафинья провел 21 матч за Барселону, в которых забил четыре гола и отдал семь результативных передач.Transfermarktоценивает игрока, за которого «блауграна» летом 2022 года отдала Лидсу 58 миллионов евро, в 50 миллионов евро.