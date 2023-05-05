Спаллетти вошел в историю Серии А

Тренер “Наполи” Лучано Спаллетти вошел в историю, став самым возрастным тренером, выигравшим чемпионат Италии.

В свои 64 года и 58 дней Спаллетти обеспечил чемпионство с “Наполи” после ничьей с “Удинезе” 4 мая за пять туров до конца сезона.

Это третья победа Спаллетти в национальных первенствах. Две предыдущие победы были одержаны им с петербургским "Зенитом" в 2010 и 2011/2012 годах.

Отметим, что “Наполи” выиграл Серию впервые за последние 33 года.