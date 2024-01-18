"Слишком мягкий". Легенда Баварии раскритиковал современный футбол

Форвард Баварии Томас Мюллер рассказал, чем ему не нравится современный футбол. Легендарный немецкий нападающий считает современную игру миллионов слишком мягкой.

«Я должен быть честным и сказать, что сегодняшний футбол иногда слишком мягкий для меня. В жесткости есть свое очарование. Это не обязательно должно быть бесчеловечно, но тренерам должно быть разрешено проявлять определенный уровень жесткости по отношению к своим игрокам. А игрокам, в свою очередь, нужно уметь стойко принимать критику от тренеров, иначе далеко не уедешь", - сказал Мюллер.

В текущем сезоне 34-летний Мюллер сыграл 20 матчей за Баварию во всех турнирах. Немецкий форвард записал на свой счет два гола и семь результативных передач. С 2008 года футболист сыграл за баварцев 686 матчей во всех турнирах, в которых забил 237 голов и сделал 263 ассиста.

В декабре Мюллер продлил контракт с мюнхенским клубом до окончания сезона 2024/25.