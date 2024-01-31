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Сколько зарабатывает Джуд Беллингем?

Новости футбола Сегодня, 03:08
Матвей Козак эксперт Dailysports Матвей Козак
Сколько зарабатывает Джуд Беллингем? Сколько зарабатывает Джуд Беллингем?

Джуд Беллингем продолжает восходить к вершине своей карьеры в футбольном мире, а его доходы и статус в обществе лишь укрепляются с каждым новым этапом. В 2020 его переход из Бирмингем Сити в дортмундскую Боруссию стал самым дорогим трансфером игроков до 17 лет, а тремя годами позже он перешёл в Реал за 100 миллионов евро.

Согласно порталу Capology, его заработная плата в Реале составляет 10 миллионов евро в год. Хоть она и не является самой высокой в команде, но она отражает признание его профессиональной ценности и потенциала. Бонусы в размере двух миллионов евро в год демонстрируют, что клуб готов вознаграждать его за индивидуальные достижения и вклад в общий успех команды.

Однако, в сравнении с зарплатами других звезд клуба, таких как Тони Кроос, Давид Алаба и Лука Модрич, Беллингем пока еще занимает скромное место в иерархии заработных плат. Но учитывая его молодость и потенциал, этот контракт с Реалом может стать лишь отправной точкой для более высоких финансовых взлетов в будущем.

Стоит также обратить внимание на контекст футбольного чемпионата Испании в целом. Беллингем – один из лидеров Ла Лиги по заработных платах, но всё же, он не занимает даже место в топ-3. Френки де Йонг и Роберт Левандовский из Барселоны - только некоторые из игроков, кто опережает Беллингема в этом рейтинге.

Сумма в 60 миллионов евро за шестилетний контракт подчеркивает не только долгосрочную преданность Беллингема Реалу, но и его уверенность в своем долгосрочном влиянии на команду. Эти финансовые детали являются знаком того, что Реал считает его ключевым игровым активом на будущее и готов гарантировать ему соответствующий доход.

Что касается рекламных контрактов, то на текущий момент Беллингем сотрудничает только с брендом adidas. В то время как предложения от Louis Vuitton и участие в фотосессии для Gucci, по сообщению Daily Mail могут свидетельствовать о растущем интересе к нему со стороны высокопрофильных модных марок. Эти предложения могут стать лишь началом многообещающего пути в мире моды и рекламы для молодого футболиста.

В целом, успех Беллингема как на поле, так и в вопросах финансов и рекламы, сулит ему не только блестящее настоящее, но и обещает радужное будущее. Его имя, безусловно, становится все более привлекательным для многих брендов и рекламодателей, и с каждым годом он может ожидать новых возможностей для расширения своего влияния и банковского счета.

Зарплата Беллингема:

  • В год: 10 млн
  • В месяц: 833.3 тыс€
  • В неделю: 208.3 тыс€
  • В день: 29.8 тыс€
  • В час: 1240€
  • В минуту: 20 €
  • В секунду: 0.34 €
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