Скандал в АПЛ. Арбитр ошибочно засчитал гол в ворота "Арсенала"

Матч 23-го тура чемпионата Англии “Арсенал” - “Брентфорд” (1:1) завершился судейским скандалом, сообщает Daily Mail.

По сведениям источника, видеоассистент арбитра во время проверки гола в ворота “канониров” забыл провести офсайдную линию. При этом автор гол Айвен Тоуни находился в очевидном положении “вне игры”.

Стоит отметить, что сразу же после матча главный тренер “Арсенала” Микель Артета заявил об ошибочности засчитывания гола в ворота его команды.

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