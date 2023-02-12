Жоау Феликс рассказал об амбициях "Челси" на этот сезон

Вингер “Челси” Жоау Феликс рассказал об амбициях команды на этот сезон.

По словам португальского футболиста, главная задача “синих” - выиграть Лигу чемпионов. «

"Для нас самый важный матч – следующий. Это Лига чемпионов – мы хотим выиграть этот турнир.

Наша Лига чемпионов начинается в среду. Этот трофей будет нашим", - сказал он.

Напомним, что на стадии 1/8 финала Лиги чемпионов “Челси” сыграет с дортмундской “Боруссией”.