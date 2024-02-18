Синнер выиграл турнир в Роттердаме и поднялся на третью строчку рейтинга АТР

Сегодня, 18 февраля, в нидерландском Роттердаме состоялся финал турнира АТР 500, в котором отношения выясняли итальянец Янник Синнер и представитель Австралии Алекс де Минор.

Матч выдался тяжелым для обоих теннисистов и продлился 2 часа и 6 минут. В первом сете на корте была в принципе равная борьба, однако итальянец сумел выжать максимум со второй попытки выиграл партию. Во втором сете Синнеру тоже хватило двух брейков для победы, однако де Минор сумел навязать нешуточную борьбу своему сопернику.

Отметим, что Синнер, после триумфа на Australian Open, продолжил свою победную серию. К слову, итальянец не проигрывает с ноября прошлого года, когда в рамках Итогового турнира АТР уступил Новаку Джоковичу. К слову, итальянец по итогам этой недели поднимется на третью строчку мирового рейтинга.

Янник Синнер (Италия, 4) — Алекс де Минор (Австралия, 11) — 7:5, 6:4.