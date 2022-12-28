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Симеоне назвал виновника неудач "Атлетико"

Новости футбола Сегодня, 15:30
Фото: инстаграм Диего Симеоне/Автор неизвестен Фото: инстаграм Диего Симеоне/Автор неизвестен

Главный тренер “Атлетико” Диего Симеоне назвал себя виновным в неудачных результатах команды в нынешнем сезоне.

“У нас отличный состав. Четверо наших футболистов дошли до финала чемпионата мира-2022. Возможно, недостаточно усилий прилагает именно тренер. Это я должен прибавить, чтобы команда улучшила результаты. Если не считать ухода Триппьера и Суареса, то у нас практически такой же состав, который год назад выиграл чемпионат. Основа такая же, плюс добавился Гризманн. Тренер должен работать больше, чем кто-либо другой”, - приводит слова Симеоне Marca.

Напомним, что “Атлетико” занял в группе Лиги чемпионом последнее, 4-е место, и досрочно завершил выступления в еврокубках. В чемпионате Испании мадридский клуб занимает четвертое место после 14 туров.

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эксперт Dailysports Александр Шевченко эксперт Dailysports
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