"Реал" рассматривает шесть вариантов на замену Лунину

Мадридский “Реал” рассматривает шесть вариантов на замену украинскому голкиперу Андрею Лунину, который может покинуть клуб, сообщает Defensa Central.

По сведениям источника, украинец задумался об уходе, так как практически не имеет игровой практики. Впрочем, “Реал” не хочет навсегда расставаться с вратарем, поэтому он перед уходом в аренду может продлить контракт, который действует до лета 2024 года.

В сферу интересов королевского клуба входят: Давид Де Хеа ("Манчестер Юнайтед"), Давид Сория ("Хетафе"), Аугустин Росси ("Бока Хуниорс"), Ян Зоммер ("Боруссия" Менхенгладбах), Алтай Байындир ("Фенербахче") и Матвей Сафонов ("Краснодар").

В нынешнем сезоне 23-летний Лунин провел за “Реал” шесть матчей и пропустил четыре гола.

Не пропустите: Джилардино утвержден главным тренером клуба Серии Б.