Сидни Кросби вошел в топ-6 НХЛ по очкам за один клуб

«Питтсбург Пингвинс» проиграл «Детройт Ред Уингс» в матче регулярного сезона НХЛ со счетом 3:6. Вряд ли доволен собой капитан «пингвинов» Сидни Кросби, который набрал одно очко за ассист.

Однако и это очко стало историческим, сообщает официальный сайт НХЛ. Сидни Кросби вышел на шестое место в истории НХЛ по количеству очков (1507), набранных за один клуб. Рекордсменом является Горди Хоу. Он набрал 1809 очков в составе «Детройт Ред Уингз».

Трехкратный обладатель Кубка Стэнли Сидни Кросби является рекордсменом «Питтсбурга» по количеству матчей - 1194. По заброшенным шайбам, ассистам и очкам в истории «пингвинов» он уступает только Марио Лемье. Сидни Кросби набрал 1507 очков за «Питтсбург» - 553 шайбы, 954 ассиста.