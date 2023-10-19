Сидни Кросби вошел в топ-6 НХЛ по очкам за один клуб
Новости хоккея Сегодня, 16:43
Фото: championat.com/Автор неизвестен
«Питтсбург Пингвинс» проиграл «Детройт Ред Уингс» в матче регулярного сезона НХЛ со счетом 3:6. Вряд ли доволен собой капитан «пингвинов» Сидни Кросби, который набрал одно очко за ассист.
Однако и это очко стало историческим, сообщает официальный сайт НХЛ. Сидни Кросби вышел на шестое место в истории НХЛ по количеству очков (1507), набранных за один клуб. Рекордсменом является Горди Хоу. Он набрал 1809 очков в составе «Детройт Ред Уингз».
Трехкратный обладатель Кубка Стэнли Сидни Кросби является рекордсменом «Питтсбурга» по количеству матчей - 1194. По заброшенным шайбам, ассистам и очкам в истории «пингвинов» он уступает только Марио Лемье. Сидни Кросби набрал 1507 очков за «Питтсбург» - 553 шайбы, 954 ассиста.
Популярные новости
Новости хоккея Сегодня, 17:30 Флорида – Торонто, Виннипег – Вегас, Миннесота – Лос-Анджелес и другие. Анонс игрового дня НХЛ
Новости футбола Сегодня, 16:38 ФИФА может выплатить Аль-Хилялю около восьми миллионов за травму Неймара
Новости футбола Сегодня, 15:48 Нападающий Наполи не желает продлевать контракт с клубом
Новости футбола Сегодня, 14:52 Челси продлил контракт с крайним защитником
Новости футбола Сегодня, 14:23 Известно, что будет с зарплатой Фаджиоли в Ювентусе
Новости футбола Сегодня, 13:52 Манибол. Сколько зарабатывает Криштиану Роналду?
Лучшие букмекеры
1хБет 100% -й бонус на первый депозит На сайт 1Win Бонус +500% на первый депозит На сайт Мелбет +100% Бонус на депозит от БК Melbet На сайтВесь рейтинг
Последние новости
Новости хоккея Сегодня, 17:30 Флорида – Торонто, Виннипег – Вегас, Миннесота – Лос-Анджелес и другие. Анонс игрового дня НХЛ Новости хоккея Сегодня, 16:43 Сидни Кросби вошел в топ-6 НХЛ по очкам за один клуб Новости футбола Сегодня, 16:38 ФИФА может выплатить Аль-Хилялю около восьми миллионов за травму Неймара Новости футбола Сегодня, 16:24 Реалу нужен форвард «Манчестер Сити». Но не Эрлинг Холанд Новости футбола Сегодня, 16:10 Он не стоит 60 млн фунтов. Экс-игрок Арсенала раскритиковал Кая Хаверца Новости футбола Сегодня, 15:48 Нападающий Наполи не желает продлевать контракт с клубом Новости футбола Сегодня, 14:52 Челси продлил контракт с крайним защитником Новости футбола Сегодня, 14:23 Известно, что будет с зарплатой Фаджиоли в Ювентусе Новости футбола Сегодня, 13:52 Манибол. Сколько зарабатывает Криштиану Роналду? Новости футбола Сегодня, 13:16 Сын Криштиану Роналду подписал контракт с Аль-Нассром
Лучшие бонусыВсе
Актуальный промокод 2023
Dailysports777 Промокод скопированПолучить
Промокод Бетвиннер на 2023
DAILYSPORTS7 Промокод скопированПолучить
Промокод на бонус 1xBet
1x_702741 Промокод скопированПолучить
Промокод Linebet
lin_40113 Промокод скопированПолучить
Прогнозы на спорт
Футбол 20 окт 2023 Прогноз на матч Аделаида — Централ Кост 20 октября 2023 года Футбол 20 окт 2023 Прогноз на матч Аль-Таавун — Аль-Иттихад 20 октября 2023 года Футбол 20 окт 2023 Прогноз на матч Аль-Хиляль — Аль-Халидж 20 октября 2023 года Футбол 20 окт 2023 Прогноз на матч Боруссия Дортмунд — Вердер 20 октября 2023 года Футбол 20 окт 2023 Прогноз на матч Парма — Комо 20 октября 2023 года Футбол 20 окт 2023 Прогноз на матч Дерри Сити — Шелбурн 20 октября 2023 года Футбол 20 окт 2023 Прогноз на матч Ротерхэм — Ипсвич Таун 20 октября 2023 года Футбол 20 окт 2023 Прогноз на матч Эспаньол — Леганес 20 октября 2023 года Футбол 20 окт 2023 Прогноз на матч Осасуна — Гранада 20 октября 2023 года Футбол 20 окт 2023 Прогноз на матч Гавр — Ланс 20 октября 2023 года