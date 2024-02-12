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Шокирующие кадры. В Индонезии молния убила футболиста прямо на поле

Новости футбола Сегодня, 03:33
Кенли Ворд эксперт Dailysports Кенли Ворд
Шокирующие кадры. В Индонезии молния убила футболиста прямо на поле ANTARA

Страшной трагедией обернулся товарищеский матч в Индонезии между командами ФБИ Субанг и ФК Бандунг, который проходил на стадионе Силиванге в Западной Яве.

Прямо во время матча по футбольному полю ударила молния и попала в футболиста ФБИ Субанг. Несмотря на мгновенную реакцию медиков, футболист скончался от полученных травм.

Трагический инцидент стал вторым случаем поражения молнией индонезийского футболиста за последние 12 месяцев.

В прошлом году молния ударила в юного футболиста из Боджонегоро, Восточная Ява, во время Кубка Соэратин U-13. К счастью, тогда врачам удалось реанимировать подростка через 20 минут после удара молнии.

Новость содержит видео, которое не рассчитаны для лиц младше 18 лет. этот контент не рекомендуется для просмотра особо чувствительным людям.

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