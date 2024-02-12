Шокирующие кадры. В Индонезии молния убила футболиста прямо на поле

Страшной трагедией обернулся товарищеский матч в Индонезии между командами ФБИ Субанг и ФК Бандунг, который проходил на стадионе Силиванге в Западной Яве.

Прямо во время матча по футбольному полю ударила молния и попала в футболиста ФБИ Субанг. Несмотря на мгновенную реакцию медиков, футболист скончался от полученных травм.

Трагический инцидент стал вторым случаем поражения молнией индонезийского футболиста за последние 12 месяцев.

В прошлом году молния ударила в юного футболиста из Боджонегоро, Восточная Ява, во время Кубка Соэратин U-13. К счастью, тогда врачам удалось реанимировать подростка через 20 минут после удара молнии.

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