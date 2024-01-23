Шокировал даже Дюранта. Эмбиид отыграл исторический матч против Сан-Антонио
MVP прошлого сезона НБА Джоэл Эмбиид провел исторический матч против Сан-Антонио (133:123).
Впервые за свою карьеру центровой Филадельфии набрал 70 очков за один матч НБА. Он стал всего девятым баскетболистом в истории лиги, кому удавалось подобное. Также Эмбиид отметился 18 подборами и 5 ассистами.
Также это абсолютный рекорд в истории Филадельфии Сиксерз. Легендарный Уилт Чемберлен набирал 100 очков за матч, когда франшиза называлась Филадельфия Уорриорз.
Чембрелен шесть раз за карьеру набирал 70+ очков за матч. По одному разу это удавалось Кобе Брайанту – 81, Дэвиду Томпсону – 73, Дэмиану Лилларду – 71, Элджину Бэйлору – 71, Дэвиду Робинсону – 71, Доновану Митчеллу – 71 и Дэвину Букеру – 70.
Когда Кэвину Дюранту на пресс-конференции после игры рассказали о том, что сделал Эмбиид, лидер Финикса был в абсолютном шоке.
С 29 победами в 42 матчах Филадельфия занимает третье место в Восточной конференции.