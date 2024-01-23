Шокировал даже Дюранта. Эмбиид отыграл исторический матч против Сан-Антонио

MVP прошлого сезона НБА Джоэл Эмбиид провел исторический матч против Сан-Антонио (133:123).

Впервые за свою карьеру центровой Филадельфии набрал 70 очков за один матч НБА. Он стал всего девятым баскетболистом в истории лиги, кому удавалось подобное. Также Эмбиид отметился 18 подборами и 5 ассистами.

Также это абсолютный рекорд в истории Филадельфии Сиксерз. Легендарный Уилт Чемберлен набирал 100 очков за матч, когда франшиза называлась Филадельфия Уорриорз.

Чембрелен шесть раз за карьеру набирал 70+ очков за матч. По одному разу это удавалось Кобе Брайанту – 81, Дэвиду Томпсону – 73, Дэмиану Лилларду – 71, Элджину Бэйлору – 71, Дэвиду Робинсону – 71, Доновану Митчеллу – 71 и Дэвину Букеру – 70.

List of players to record 70+ points in a game:

Wilt Chamberlain - 100 - 3/2/1962

Kobe Bryant - 81 - 1/22/2006

Wilt Chamberlain - 78 - 12/08/1961

David Thompson - 73 - 4/9/1978

Wilt Chamberlain - 73 - 11/16/1962

Wilt Chamberlain - 73 - 1/13/1962

Wilt Chamberlain - 72 -… https://t.co/SryJkk4ZPd — NBA History (@NBAHistory) January 23, 2024

Когда Кэвину Дюранту на пресс-конференции после игры рассказали о том, что сделал Эмбиид, лидер Финикса был в абсолютном шоке.

KD couldn't believe Embiid dropped 70 tonight 🤣 pic.twitter.com/14S9ZY2whT — NBA (@NBA) January 23, 2024

С 29 победами в 42 матчах Филадельфия занимает третье место в Восточной конференции.