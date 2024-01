Шокировал даже Дюранта. Эмбиид отыграл исторический матч против Сан-Антонио

List of players to record 70+ points in a game:

Wilt Chamberlain - 100 - 3/2/1962

Kobe Bryant - 81 - 1/22/2006

Wilt Chamberlain - 78 - 12/08/1961

David Thompson - 73 - 4/9/1978

Wilt Chamberlain - 73 - 11/16/1962

Wilt Chamberlain - 73 - 1/13/1962

Wilt Chamberlain - 72 -… https://t.co/SryJkk4ZPd

