Шевченко назвал главную звезду "Милана"

Легенда итальянского “Милана” Андрей Шевченко выразил мнение о форварде команды Рафаэле Леау.

В беседе с журналистами украинец отметил важность португальца для команды. Он считает, что у Леау есть возможность стать еще лучшим игроком.

"Верю в то, что Леау останется в составе "россонери" и в новом сезоне. Руководство клуба должно сделать все, чтобы улучшить команду в летнее трансферное окно", - сказал он.

В текущем сезоне Леау провел 33 матча, забил 13 голов и отдал 8 голевых передач.