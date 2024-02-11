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«Шансов нет». Сэр Алекс Фергюсон высказался о шансах на чемпионство одного из лидеров Премьер-лиги

Новости футбола Сегодня, 05:08
Роберт Сайкс эксперт Dailysports Роберт Сайкс
«Шансов нет». Сэр Алекс Фергюсон высказался о шансах на чемпионство одного из лидеров Премьер-лиги «Шансов нет». Сэр Алекс Фергюсон высказался о шансах на чемпионство одного из лидеров Премьер-лиги

Легендарный тренер Манчестер Юнайтед сэр Алекс Фергюсон высказал свое мнение о возможности Тоттенхэма завоевать чемпионский титул.

Шпоры лидировали в Премьер-лиге до октября, но сейчас спустились на четвертое место, а сэр Алекс считает, что им никогда не удастся завоевать чемпионство.

В последний раз игроки Тоттенхэма поднимали над головой кубок элитного дивизиона Англии в 1961 году, когда командой руководил Билл Николсон.

Во время общения со Sky Sports Racing на ипподроме Ньюбери, где его лошадь заняла третье место в Betfair Denman Chase, сэру Алексу Фергюсону был задан вопрос о том, сможет ли когда-либо Тоттенхэм выиграть Премьер-лигу, и он перед тем как засмеяться ответил:

«Нет».

После этого он добавил:

«1961 год был последним разом, когда они выиграли этот турнир. Это было давно. Это невозможно сейчас, когда Ливерпуль и Манчестер Сити настолько сильны».

На предположение журналиста о том, что у Тоттенхэма больше шансов завоевать чемпионский титул, чем у Манчестер Юнайтед, он ответил:

«Шансов нет».

Сэр Алекс Фергюсон тринадцать раз выигрывал Премьер-лигу в качестве тренера Манчестер Юнайтед. Всего на его счету 38 трофеев во главе «красных дьяволов».

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