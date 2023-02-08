"Шахтер" вылетел из Юношеской Лиги чемпионов

В матче 1/16 финала Юношеской Лиги чемпионов донецкий "Шахтер" на выезде проиграл хорватскому “Хайдуку” со счетом 0:1 и вылетел из турнира.

Единственный гол в концовке встречи забил Лука Вушкович.

"Хайдук" Хорватия U19 - "Шахтер" Украина U19 - 1:0 (0:0)

Гол: Вушкович, 81 - 1:0

"Хайдук": Булян, Хргович, Вушкович, Юрич-Петрашило, Аркович (Бегонья, 57), Назор (Павич, 88), Кавель, Цапан, Реиц (Дуич, 57), Брайкович, Антунович (Скоко, 68).

"Шахтер": Твардовский, Булеза, Фарина, Савченко, Дрозд, Роспутько, Глущенко (Пушкарев, 82), Сигеев, Лосенко, Ющенко (Янович, 60), Погорилый.

Удаление: Вушкович (87).

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