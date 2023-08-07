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"Шахтер" назвал "Тоттенхэму" сумму за полузащитника Соломона

Новости футбола Сегодня, 05:45
"Шахтер" назвал "Тоттенхэму" сумму за полузащитника Соломона Фото: инстаграм Манора Соломона/Автор неизвестен

Донецкий “Шахтер” потребовал 6,5 миллионов евро от лондонского “Тоттенхэм Хотспур” за переход израильского полузащитника Манора Соломона, сообщает The Athletic.

По сведениям источника, английский клуб не хочет платить данную сумму, и поэтому “Тоттенхэм” предложил руководству “Шахтера” процент от сумму потенциального будущего трансфера футболиста. Данный вариант не устраивает донецкий клуб. В данный момент переговоры между двумя клубами продолжатся.

Напомним, что Соломон воспользовался правилом ФИФА и приостановил с украинским клубом контракт, который действовал до 31 декабря 2023 года. Таким образом, 23-летний хавбек перешел в английский клуб бесплатно. Стороны подписали контракт, который будет действовать до лета 2028 года.

Соломон выступал за “Шахтер” с 2019 года. Он перешел в украинский клуб в январе 2019 года из “Маккаби” (Петах-Тиква). Сумма трансфера составила шесть миллионов евро. Всего Соломон провел за клуб из Донецка 106 матчей во всех турнирах, забил 22 гола и отдал девять результативных передач. В составе “Шахтера” он дважды становился чемпионом Украины в сезонах-2018/2019 и 2019/2020, один раз выиграл Кубок Украины в сезоне-2018/2019, а также один раз стал обладателем Суперкубка Украины в 2021 году.

Соломон с 2018 года играет за сборную Израиля. Всего за израильскую национальную команду он провел 35 матчей, забил семь голов и отдал девять результативных передач, а также получил две желтые карточки.

Роберт Сайкс Роберт Сайкс эксперт Dailysports
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