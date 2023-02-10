"Шахтер" купил вратаря сборной Украины

Пресс-служба донецкого “Шахтера” на официальном сайте объявила о переходе вратаря полтавской “Ворсклы” и сборной Украины Дмитрия Ризныка.

Сумма трансфера составила три миллиона евро. Футболист заключил контракт с “горняками” контракт до лета 2028 года.

24-летний Ризнык выступал за “Ворсклу" с 2016 года. Всего он провел за клуб 80 матчей во всех турнирах и пропустил 97 голов. За сборную Украины сыграл два матча.

Не пропустите: "Арсенал", "Ливерпуль" и "Манчестер Юнайтед" поборются за таланта "Барселоны".