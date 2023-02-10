"Арсенал", "Ливерпуль" и "Манчестер Юнайтед" поборются за таланта "Барселоны"

"Арсенал". "Ливерпуль" и "Манчестер Юнайтед" проявляют интерес к нападающему “Барселоны” Ансу Фати, сообщает журналист Фабрицио Романо в своем твиттере.

По сведениям источника, английские клубы рассматривают вариант с приобретением футболиста в летнее трансферное окно. Впрочем, приобрести игрока будет непросто, так как каталонцы не планируют с ним расставаться, а сумма отступных в его контракте составляет один миллиард евро.

В нынешнем сезоне 20-летний Фати провел за “Барселону” 31 матч во всех турнирах, забил шесть голов и отдал три результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2027 года.

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