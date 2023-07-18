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"Шахтер" готов вновь снизить цену на вратаря Трубина, которым интересуется "Интер"

Новости футбола Сегодня, 16:30
"Шахтер" готов вновь снизить цену на вратаря Трубина, которым интересуется "Интер" Фото: инстаграм Анатолия Трубина/Автор неизвестен

Донецкий “Шахтер" снизил цену на вратаря сборной Украины Анатолия Трубина, которым интересуется миланский “Интер", сообщает TUTTOmercatoWEB.

По сведениям источника, украинский клуб хочет получить за голкипера 18 миллионов евро, хотя ранее требовал за него 20 миллионов евро. “Интер” повысил предложение с 10 до 12 миллионов евро, но пока что позиции сторон далеки от компромисса.

При этом итальянский клуб остро нуждается в усилении вратарской позиции. Ранее команду покинули вратари Самир Ханданович и Алекс Кордац. Кроме того, в ближайшее время в “Манчестер Юнайтед” будет продан голкипер Андре Онана.

21-летний Трубин является воспитанником “Шахтера”. Всего он провел за украинский клуб 94 матча во всех турнирах и пропустил 94 гола. Также он в 39 матчах ушел с поля без пропущенных голов. Контракт голкипера с клубом из Донецка действует до лета 2024 года.

Трубин с 2021 года играет за сборную Украины. Всего за украинскую национальную команду он провел семь матчей и пропустил 12 голов.

Роберт Сайкс Роберт Сайкс эксперт Dailysports
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