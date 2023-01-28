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"Севилья" одержала крупную победу в Ла Лиге

Новости футбола Сегодня, 14:30
Фото: твиттер "Севильи"/Автор неизвестен Фото: твиттер "Севильи"/Автор неизвестен

В матче 19-го тура чемпионата Испании “Севилья” на своем поле разгромила “Эльче” со счетом 3:0.

Победу хозяевам принесли дубль Юссефа Эн-Несири и гол Маркоса Акуньи. Стоит отметить, что гости больше тайма играли вдесятером из-за удаления Педро Бигаса.

“Севилья”, набрав 21 очко, вышла на 13-е место в турнирной таблице Ла Лиги. “Эльче” с 6 очками осталась на последнем, 20-м месте.

“Севилья" – “Эльче" - 3:0 (3:0)
Голы: Эн-Несири, 29 - 1:0, Акунья, 43 - 2:0, Эн-Несири, 45 - 3:0

“Севилья”: Буну, Навас (Монтьель, 39), Рекик (Гудель, 62), Баде, Акунья, Ракитич (Жордан, 62), Фернандо (Гомес, 71), Оливер Торрес, Окампос, Сусо, Эн-Несири (Рафа Мир, 71).

“Эльче”: Бадия, Паласиос (Магальян, 64), Бигас, Роко, Диего Гонсалес, Бланко, Фидель (Хосан, 64), Маскарель (Гути, 84), Гумбау, Милья (Фернандес Меркау, 74), Бойе (Понсе, 64).

Удаление: Бигас (41).

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эксперт Dailysports Александр Шевченко эксперт Dailysports
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