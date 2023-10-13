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Серия А объявила лучшего игрока сентября

Новости футбола Сегодня, 14:06
Стивен Перес эксперт Dailysports Стивен Перес
Серия А объявила лучшего игрока сентября Фото: https://www.instagram.com/iamrafaeleao93/

Серия А назвала вингера "Милана" Рафаеля Леау лучшим игроком сентября, как сообщили на официальном сайте.

Победитель был определен на основе голосования болельщиков на сайте serieapotm.easports.com. Среди других кандидатов были Доменико Берарди ("Сассуоло"), Федерико Кьеза ("Ювентус"), Андреа Колпани ("Монца"), Джованни Ди Лоренцо ("Наполи"), Лаутаро Мартинес ("Интер").

Шестеро номинантов были выбраны на основе расширенного анализа Stats Perform, созданного на основе данных, полученных с использованием системы Hawk-Eye. Награду футболист получит 22 октября перед домашним матчем в чемпионате Италии против "Ювентуса". Это уже третий раз, когда он получает эту награду за последние два сезона.

В течение октября карта игрока в футбольном симуляторе от компании EA SPORTS FC™ будет иметь отметку "Игрок месяца".

Летом 2019 года, после довольно успешного сезона в составе "Лилля", Леау привлек внимание итальянского "Милана". Стороны согласовали переход игрока в итальянский клуб за 35 миллионов евро. Рафаель в новом клубе подписал контракт на пять лет и получает оклад в размере два миллиона евро в сезон.

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