Серия А. Милан справился с Наполи и продолжил погоню за Ювентусом

11 февраля в матче 24-го тура итальянской Серии А на поле Сан-Сиро сошлись Милан и Наполи. Хозяева перед этим поединком уверенно расположились в тройке сильнейших команд лиги, а Наполи занимал неожиданно низкое девятое место.

«Россонери» владели инициативой в первом тайме и сумели выжать максимум из немногочисленных моментов. С передачи Рафаэля Леау счет в матче открыл Тео Эрнандес.

Гости взяли мяч под контроль и во второй половине встречи старались отыграться, но подопечные Пиоли надежно сыграли у своих ворот. Отметим, что неаполитанцам заметно не хватает остроты в завершающей стадии, а Милан сокращает отставание от Ювентуса, который завтра сыграет против Удинезе. К слову, для Наполи это поражение стало уже восьмым в текущем розыгрыше Серии А.

Милан — Наполи — 1:0

Гол: Эрнандес 25.