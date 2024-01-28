Серия А. Интер минимально обыграл Фиорентину

Претендент за золотые медали Серии А Интер приехал в гости к Фиорентине на матч 22-го тура итальянского первенства.

В первом тайме Фиалки владели игровой инициативой, больше владея мячом и чаще пробивая по воротам соперника. Тем не менее на перерыв в статусе лидера ушли нерадзурри. На 14-й минуте Лаутаро Мартинес огорчил голкипера хозяев, ассистентом выступил Кристиан Асллани.

Во втором тайме Фиорентина продолжила искать подход к воротам Яна Зоммера, а нерадзурри действовали эффективно в обороне, не давая сопернику создать значимых моментов.

На 75-й минуте Фиалки получили отменную возможность сравнять счет: рефери назначил пенальти за фол голкипера черно-синих. Но Николас Гонсалес пробил крайне по-пижонски - Зоммер спокойно зафиксировал мяч после удара аргентинца.

Команда Симоне Индзаги набрала 54 очка и вернулась на первую строчку Серии А. Фиорентина на пятой строчке с 34 баллами в активе.

Серия А, 22-й тур

Фиорентина - Интер - 0:1

Голы: Мартинес, 14