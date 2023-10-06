Серия А 2023–24: турнирная таблица, расписание и результаты восьмого тура

В эти выходные состоится последний тур матчей Серии А перед международным перерывом на игры национальных сборных в отборочном турнире Евро-2024. Болельщики могут ожидать несколько захватывающих матчей, в том числе «Наполи» против «Фиорентины», «Лацио» против «Аталанты» и туринское дерби между «Торино» и «Ювентусом».

Вот расписание (CET):

Серия А, 8-й тур:

06.10

Эмполи — Удинезе в 19:30

Лечче — Сассуоло в 21:45

07.10

Интер Милан – Болонья в 16:00

Ювентус — Торино в 19:00

Дженоа — Милан в 21:45

08.10

Монца — Салернитана в 13:30

Лацио – Аталанта в 16:00

Фрозиноне — Верона в 16:00

Кальяри – Рома в 19:00

Наполи — Фиорентина в 21:45

Также доступна турнирная таблица Серии А.

Standings provided by Sofascore

Серия А, 9-й тур

21.10

Верона – Наполи в 15:00

Торино – Интер в 18:00

Сассуоло — Лацио в 20:45

22.10

Рома – Монца в 12:30

Болонья – Фрозиноне в 15:00

Салернитана — Кальяри в 15:00

Аталанта — Дженоа в 18:00

Милан – Ювентус в 20:45

23.10