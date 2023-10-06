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Серия А 2023–24: турнирная таблица, расписание и результаты восьмого тура

Новости футбола Сегодня, 14:41
Стивен Перес эксперт Dailysports Стивен Перес
Серия А 2023–24: турнирная таблица, расписание и результаты восьмого тура Серия А 2023–24: турнирная таблица, расписание и результаты восьмого тура

В эти выходные состоится последний тур матчей Серии А перед международным перерывом на игры национальных сборных в отборочном турнире Евро-2024. Болельщики могут ожидать несколько захватывающих матчей, в том числе «Наполи» против «Фиорентины», «Лацио» против «Аталанты» и туринское дерби между «Торино» и «Ювентусом».

Вот расписание (CET):

Серия А, 8-й тур:

06.10

  • Эмполи — Удинезе в 19:30
  • Лечче — Сассуоло в 21:45

07.10

  • Интер Милан – Болонья в 16:00
  • Ювентус — Торино в 19:00
  • Дженоа — Милан в 21:45

08.10

  • Монца — Салернитана в 13:30
  • Лацио – Аталанта в 16:00
  • Фрозиноне — Верона в 16:00
  • Кальяри – Рома в 19:00
  • Наполи — Фиорентина в 21:45

Также доступна турнирная таблица Серии А.

Standings provided by Sofascore

Серия А, 9-й тур

21.10

  • Верона – Наполи в 15:00
  • Торино – Интер в 18:00
  • Сассуоло — Лацио в 20:45

22.10

  • Рома – Монца в 12:30
  • Болонья – Фрозиноне в 15:00
  • Салернитана — Кальяри в 15:00
  • Аталанта — Дженоа в 18:00
  • Милан – Ювентус в 20:45

23.10

  • Удинезе – Лечче в 18:30
  • Фиорентина – Эмполи в 20:45
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