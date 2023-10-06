Серия А 2023–24: турнирная таблица, расписание и результаты восьмого тура
Новости футбола Сегодня, 14:41
Серия А 2023–24: турнирная таблица, расписание и результаты восьмого тура
В эти выходные состоится последний тур матчей Серии А перед международным перерывом на игры национальных сборных в отборочном турнире Евро-2024. Болельщики могут ожидать несколько захватывающих матчей, в том числе «Наполи» против «Фиорентины», «Лацио» против «Аталанты» и туринское дерби между «Торино» и «Ювентусом».
Вот расписание (CET):
Серия А, 8-й тур:
06.10
- Эмполи — Удинезе в 19:30
- Лечче — Сассуоло в 21:45
07.10
- Интер Милан – Болонья в 16:00
- Ювентус — Торино в 19:00
- Дженоа — Милан в 21:45
08.10
- Монца — Салернитана в 13:30
- Лацио – Аталанта в 16:00
- Фрозиноне — Верона в 16:00
- Кальяри – Рома в 19:00
- Наполи — Фиорентина в 21:45
Также доступна турнирная таблица Серии А.
Серия А, 9-й тур
21.10
- Верона – Наполи в 15:00
- Торино – Интер в 18:00
- Сассуоло — Лацио в 20:45
22.10
- Рома – Монца в 12:30
- Болонья – Фрозиноне в 15:00
- Салернитана — Кальяри в 15:00
- Аталанта — Дженоа в 18:00
- Милан – Ювентус в 20:45
23.10
- Удинезе – Лечче в 18:30
- Фиорентина – Эмполи в 20:45
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