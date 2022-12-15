Семь голов: "Севилья" уничтожила голландский клуб

Испанская “Севилья” в товарищеским матче разгромила голландский “Волендам” со счетом 6:0.

Победу севильцам дубли Неманьи Гуделя, Рафы Мира и Китано Начо, а также гол Карлоса Альвареса.

“Севилья” Испания - “Волендам” Нидерланды - 7:0 (5:0)

Голы: Гудель, 6 - 1:0, Мир, 21 - 2:0, Альварес, 37 - 3:0, Гудель, 40 - 4:0, Мир, 42 - 5:0, Начо, 85 - 6:0, Начо, 90+2 - 7:0

“Севилья”: Флорес, Альварес (Ортис, 46), Фернандо (Начо, 46), Гудель (Салас, 84), Хордан, Мир, Навас (Хормиго, 67), Ньянзу, Ракитич, Рекик (Кармона, 67), Торрес.

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