"Реал" купил бразильского таланта

Пресс-служба мадридского “Реала” на официальном сайте объявила о переходе 16-летнего нападающего “Палмейраса” Эндрика.

Королевский клуб заплатил за футболиста 35 миллионов евро. Эта сумма может вырасти еще на 25 миллионов евро за счет бонусов. Стороны заключили контракт до лета 2027 года с возможностью продления еще на три года. Бразилец присоединится к “Реалу” летом 2024 года, когда ему исполнится 18 лет.

Эндрик выступает за “Палмейрас” с 2016 года. Всего он провел за первую команду семь матчей, забил три гола и отдал одну результативную передачу.

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