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Сборная Испании выступила против президента Федерации футбола

Новости футбола Сегодня, 14:34
Сборная Испании выступила против президента Федерации футбола Сборная Испании выступила против президента Федерации футбола

Игроки сборной Испании выступили против президента их Федерации футбола Луиса Рубиалеса, сообщает Marca.

Капитан сборной Испании Альваро Мората на пресс-конференции зачитал обращение от всей команды. Прежде всего он выразил слова гордости и уважения женской сборной Испании за то, что они стали чемпионами мира 2023 года. Он подчеркнул, что эта историческая веха в испанском футболе, которая разделит эпоху на "до и после", она вдохновит многих женщин. По этой же причине игроки сборной хотят выразить сожаление и солидарность футболисткам женской команды, ведь их успех был запятнан.

Они считают неприемлемым поведением господина Рубиалеса. Мората заявил, что они твердо и четко становятся на сторону ценностей, представляемых спортом. Испанский футбол должен быть двигателем уважения, вдохновения и должен подавать пример своим поведением как на поле, так и за его пределами. Также капитан сборной подчеркнул, что с сегодняшнего дня они должны сконцентрироваться на матчах отбора на Чемпионат Европы-2024 против Грузии и Кипра.

Напомним, что 20 августа женская сборная Испании впервые в своей истории стала чемпионом мира, обыграв в финале Англию (1:0). После матча Луис Рубиалес поцеловал Дженнифер Эрмосо. 25 августа он публично извинился, однако отказался покидать пост президента федерации футбола Испании. Пока ФИФА хочет отстранить Рубиалеса от футбола на 15 лет.

Оливер Вайт Оливер Вайт эксперт Dailysports
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