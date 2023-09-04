Сборная Испании выступила против президента Федерации футбола

Игроки сборной Испании выступили против президента их Федерации футбола Луиса Рубиалеса, сообщает Marca.

Капитан сборной Испании Альваро Мората на пресс-конференции зачитал обращение от всей команды. Прежде всего он выразил слова гордости и уважения женской сборной Испании за то, что они стали чемпионами мира 2023 года. Он подчеркнул, что эта историческая веха в испанском футболе, которая разделит эпоху на "до и после", она вдохновит многих женщин. По этой же причине игроки сборной хотят выразить сожаление и солидарность футболисткам женской команды, ведь их успех был запятнан.

Они считают неприемлемым поведением господина Рубиалеса. Мората заявил, что они твердо и четко становятся на сторону ценностей, представляемых спортом. Испанский футбол должен быть двигателем уважения, вдохновения и должен подавать пример своим поведением как на поле, так и за его пределами. Также капитан сборной подчеркнул, что с сегодняшнего дня они должны сконцентрироваться на матчах отбора на Чемпионат Европы-2024 против Грузии и Кипра.

Напомним, что 20 августа женская сборная Испании впервые в своей истории стала чемпионом мира, обыграв в финале Англию (1:0). После матча Луис Рубиалес поцеловал Дженнифер Эрмосо. 25 августа он публично извинился, однако отказался покидать пост президента федерации футбола Испании. Пока ФИФА хочет отстранить Рубиалеса от футбола на 15 лет.