Главная Новости "Сассуоло" на 92-й минуте вырвал победу над аутсайдером Серии А

"Сассуоло" на 92-й минуте вырвал победу над аутсайдером Серии А

Новости футбола Сегодня, 14:31
Фото: твиттер "Сассуоло"/Автор неизвестен Фото: твиттер "Сассуоло"/Автор неизвестен

В матче 25-го тура чемпионата Италии “Сассуоло” на своем поле обыграл “Кремонезе” со счетом 3:2.

Победу хозяевам принесли голы Армана Лорьянте, Давиде Фраттези и Недима Байрами. У гостей дубль сделал Сириль Дессерс.

“Сассуоло”, набрав 30 очков, вышел на 13-е место в турнирной таблице Серии А. “Кремонезе” с 12 очками остался в зоне вылета на 19-й позиции.

“Сассуоло” – “Кремонезе” - 3:2 (2:0)
Голы: Лорьянте, 26 - 1:0, Фраттези, 41 - 2:0, Дессерс, 62 - 2:1, Дессерс, 83 - 2:2, Байрами, 90+2 - 3:2

“Сассуоло”: Консильи, Дзортеа, Эрлич, Руан, Рожерио, Лопес (Обианг, 82), Фраттези (Торстведт, 68), Матеус Энрике (Харруи, 88), Дефрель (Байрами, 68), Пинамонти (Альварес, 81), Лорьянте.

“Кремонезе”: Карнезекки, Серникола (Гильоне, 78), Кирикеш (Лочошвили, 35), Бьянкетти, Васкес, Валери, Бенасси, Пикель, Окереке (Буонаюто, 66), Тсаджу (Чиофани, 66), Афена-Гьян (Дессерс, 46).

Не пропустите: В "Шахтере" выбрали лучшего игрока февраля.

Евсеева Жанна Евсеева Жанна эксперт Dailysports
Связанные команды и лиги
Сассуоло Кремонезе Серия А Италия
Популярные новости
Лига чемпионов Новости футбола Сегодня, 16:30 Расписание матчей Лиги чемпионов 7-8 марта
Фото: инстаграм УАФ/Автор неизвестен Новости футбола Сегодня, 13:43 Украина назвала состав на матч с Англией в отборе Евро-2024
Фото: инстаграм ПСЖ/Автор неизвестен Новости футбола Сегодня, 13:15 ПСЖ надолго теряет Неймара
Фото: твиттер "Реала"/Автор неизвестен Новости футбола Вчера, 16:54 "Реал" не сумел обыграть "Бетис"
Фото: инстаграм "Ливерпуля"/Автор неизвестен Новости футбола Вчера, 14:15 "Ливерпуль" уничтожил "Манчестер Юнайтед" в матче АПЛ
Фото: твиттер "Барселоны"/Автор неизвестен Новости футбола Вчера, 12:15 "Барселона" в меньшинстве обыграла аутсайдера Ла Лиги
Больше новостей
Лучшие букмекеры
1хБет 100% -й бонус на первый депозит На сайт 1Win Бонус +500% на первый депозит На сайт Лайнбет Приветственный бонус Linebet для новых игроков На сайт
Весь рейтинг
Последние новости
Новости футбола Сегодня, 16:56 Главные новости дня: 6 марта Новости футбола Сегодня, 16:42 Названа зарплата Коноплянки в польском клубе Новости футбола Сегодня, 16:30 Расписание матчей Лиги чемпионов 7-8 марта Новости футбола Сегодня, 16:15 Хорватия назвала состав на мартовские матчи отбора Евро-2024 Новости футбола Сегодня, 15:55 Месси ярко высказался о хет-трике Мбаппе в финале ЧМ-2022 Новости футбола Сегодня, 15:42 "Реалу" предложили купить лидера "Милана" Новости футбола Сегодня, 15:30 Феерия "Шахтера", провал "Динамо", камбэк "Зари": результаты 16-го тура УПЛ Новости футбола Сегодня, 15:15 Антонио Конте может вернуться в свой бывший клуб Новости футбола Сегодня, 14:55 Футболист "Реала" готов перейти в "Барселону" Новости футбола Сегодня, 14:42 "Реал" может уволить Анчелотти: названо условие
Лучшие бонусы
Все
Актуальный промокод 2023
Dailysports777 Промокод скопирован
Получить 1Win
Промокод Бетвиннер на 2023
DAILYSPORTS7 Промокод скопирован
Получить БетВиннер
Промокод на бонус 1xBet
1x_702741 Промокод скопирован
Получить 1хБет
Промокод Linebet
lin_40113 Промокод скопирован
Получить Лайнбет
Прогнозы на спорт
Футбол 07 мар 2023 Прогноз на матч Челси - Боруссия Дортмунд 7 марта 2023 года Футбол 07 мар 2023 Прогноз на матч Бенфика - Брюгге 7 марта 2023 года Футбол 08 мар 2023 Прогноз на матч Тоттенхэм - Милан 8 марта 2023 года Футбол 08 мар 2023 Прогноз на матч Бавария - ПСЖ 8 марта 2023 года