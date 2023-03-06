"Сассуоло" на 92-й минуте вырвал победу над аутсайдером Серии А

В матче 25-го тура чемпионата Италии “Сассуоло” на своем поле обыграл “Кремонезе” со счетом 3:2.

Победу хозяевам принесли голы Армана Лорьянте, Давиде Фраттези и Недима Байрами. У гостей дубль сделал Сириль Дессерс.

“Сассуоло”, набрав 30 очков, вышел на 13-е место в турнирной таблице Серии А. “Кремонезе” с 12 очками остался в зоне вылета на 19-й позиции.

“Сассуоло” – “Кремонезе” - 3:2 (2:0)

Голы: Лорьянте, 26 - 1:0, Фраттези, 41 - 2:0, Дессерс, 62 - 2:1, Дессерс, 83 - 2:2, Байрами, 90+2 - 3:2

“Сассуоло”: Консильи, Дзортеа, Эрлич, Руан, Рожерио, Лопес (Обианг, 82), Фраттези (Торстведт, 68), Матеус Энрике (Харруи, 88), Дефрель (Байрами, 68), Пинамонти (Альварес, 81), Лорьянте.

“Кремонезе”: Карнезекки, Серникола (Гильоне, 78), Кирикеш (Лочошвили, 35), Бьянкетти, Васкес, Валери, Бенасси, Пикель, Окереке (Буонаюто, 66), Тсаджу (Чиофани, 66), Афена-Гьян (Дессерс, 46).

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