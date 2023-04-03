Руководство "Челси" сомневается в варианте с Нагельсманном

Лондонский “Челси” может отказаться от идеи с назначением Юлиана Нагельсманна на пост главного тренера, сообщает Sky Sports.

По сведениям источника, руководство английского клуба сомневается в тренере из-за его молодого возраста. Сейчас наставнику всего 35 лет. Сам немец готов выслушать предложение “Челси”, но не хочет приступать к работе раньше лета.

Напомним, ранее сообщалось, что Нагельсманном также интересуются “Реал” и “Тоттенхэм”.

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