Месси получил очень низкую оценку за матч с "Лионом"
Новости футбола Сегодня, 09:50
Фото: инстаграм Лионеля Месси/Автор неизвестен
Аргентинский нападающий “Пари Сен-Жермен” Лионель Месси получил худшую оценку в своей команде за матч 29-го тура чемпионата Франции с “Лионом” (0:1), сообщает Goal.
Портал оценил игру аргентинца оценкой “три”. Столько же получил защитник Данилу Перейра. Нападающий Килиан Мбаппе - “четыре”. Лучшую оценку получил вратарь Джанлуиджи Доннарумма - “шесть”.
В нынешнем сезоне 35-летний Месси провел за ПСЖ 33 матча во всех турнирах, забил 18 голов и отдал 17 результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.
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