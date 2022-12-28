Руководитель "Шахтера" рассказал, почему клуб не продал Мудрика в "Арсенал"

Карло Николини, помощник директора донецкого “Шахтера” по футболу, рассказал, почему клуб отказался продавать полузащитника Михаила Мудрика в лондонский “Арсенал” за 60 миллионов евро.

“60 миллионов слишком мало, чтобы подписать Мудрика. Мы считаем, что сумма должна быть ближе к трансферной цене Грилиша, чем к цене Антони, чтобы оформить переход Михаила. Цену в 40 миллионов мы даже рассматривать не будем”, - приводит слова Николини Фабрицио Романо в своем твиттере.

Напомним, что Джек Грилиш перешел в “Манчестер Сити” за 113 миллионов евро. Антони обошелся “Манчестер Юнайтед” в 95 миллионов евро.

В нынешнем сезоне 21-летний Мудрик провел за “Шахтер” 18 матчей во всех турнирах, забил 10 голов и отдал восемь результативных передач. Его контракт с клубом действует до 31 декабря 2026 года.

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